На Генерала Симоняка хулиган разбил все стекла в машине своей бывшей

Бойцам Росгвардии мужчину сдала сама владелица авто.

Около часа ночи во вторник, 24 ноября, бойцы Росгвардии задержали в Кировском районе Петербурга пьяного хулигана. Как рассказали в пресс-службе УВО, мужчина повредил чужую машину.

Инцидент произошел у одного из домов по улице Генерала Симоняка: нетрезвый гражданин разбил руками и ногами все стекла в иномарке Ravon R2, принадлежащей его бывшей девушке. Владелица автомобиля сразу же сообщила о случившемся правоохранителям, описала хулигана и указала направление, в котором тот скрылся после разгрома. По горячим следам нарушителя задержали на автобусной остановке на проспекте Ветеранов. Мужчину передали сотрудникам полиции.

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Фото: пресс-служба УВО