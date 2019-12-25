Продавцы магазина на улице Аврова в Петергофе поймали грабителя

Вор успел избить одного из сотрудников.

В Петергофе задержали злоумышленника, ограбившего сетевой магазин на улице Аврова и ударившего продавца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Незадолго до полудня в среду, 18 ноября, в полицию обратилась 28-летняя директор данного магазина и рассказала, что неизвестный мужчина украл товары, но его поймали работники маркета. Прибывшие на место правоохранители задержали 30-летнего местного жителя и выяснили, что вор еще и избил 42-летнего сотрудника магазина, пытавшегося его поймать. Продавцу пришлось обратиться за помощью к медикам, мужчину отправили на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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Фото: Piter.TV