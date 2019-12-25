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Неизвестный обчистил квартиру в Колпино на 8,5 млн рублей
Сегодня, 9:19
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himif

Неизвестный обчистил квартиру в Колпино на 8,5 млн рублей

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Домушник вынес из жилища деньги и ювелирные украшения.

Около полуночи в среду, 4 ноября, в полицию обратился 19-летний ревизор. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, молодой человек пожаловался на ограбленную квартиру на Вознесенском шоссе в Колпино.

Как выяснилось, в течение дня в трехкомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже 17-этажки пробрался неизвестный, повредив замок входной двери. Из жилища домушник вынес 8 млн рублей наличными и ювелирные изделия на общую сумму около полумиллиона. Возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет преступника.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали двух мужчин, грабивших людей нетрадиционной ориентации.

Фото: pixabay

Теги: домушник, ограбление, розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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