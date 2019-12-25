В Петербурге задержали двух мужчин, грабивших людей нетрадиционной ориентации

Злоумышленники находили жертв в соцсетях.

Стало известно, что вечером в среду, 28 октября, в Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в разбое и грабеже. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, злоумышленники находили в соцсетях горожан нетрадиционной ориентации, а затем совершали в их отношении грабежи и разбойные нападения.

Ранее мы писали, что мужчина пытался украсть алкоголь из магазина в Приморском районе. Инцидент в сетевом супермаркете произошел в 9 утра 26-го октября. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV