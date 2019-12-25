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В Петербурге задержали двух мужчин, грабивших людей нетрадиционной ориентации
Сегодня, 22:41
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smirenny

В Петербурге задержали двух мужчин, грабивших людей нетрадиционной ориентации

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Злоумышленники находили жертв в соцсетях.

Стало известно, что вечером в среду, 28 октября, в Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в разбое и грабеже. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, злоумышленники находили в соцсетях горожан нетрадиционной ориентации, а затем совершали в их отношении грабежи и разбойные нападения. 

Ранее мы писали, что мужчина пытался украсть алкоголь из магазина в Приморском районе. Инцидент в сетевом супермаркете произошел в 9 утра 26-го октября. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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