В Петербурге задержали двух мужчин, грабивших людей нетрадиционной ориентации

Стало известно, что вечером в среду, 28 октября, в Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в разбое и грабеже. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, злоумышленники находили в соцсетях горожан нетрадиционной ориентации, а затем совершали в их отношении грабежи и разбойные нападения.
Ранее мы писали, что мужчина пытался украсть алкоголь из магазина в Приморском районе. Инцидент в сетевом супермаркете произошел в 9 утра 26-го октября. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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