Мужчина пытался украсть алкоголь из магазина в Приморском районе

Ради кражи неизвестный ударил 43-летнего охранника.

Злоумышленник ударил охранника магазина на Парашютной улице и украл с прилавка коньяк и вино. Мужчину задержали, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент в сетевом супермаркете произошел в 9 утра 26-го октября. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС полиции и задержали 26-летнего жителя Чечни. У мужчины изъяли травматический пистолет. Отмечается, что на оружие у него есть разрешение.

Охраннику потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.

Следственное управление УМВД РФ по Приморскому району возбудило уголовное дело по статье "Покушение на грабеж". Злоумышленнику избирается мера пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в гранд-отеле в центре Петербурга ночью искали бомбу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области