В гранд-отеле в центре Петербурга ночью искали бомбу

Из отеля пришлось эвакуировать 152 человека.

В первом часу ночи в среду, 28 октября, в полицию обратился охранник гранд-отеля "Европа" на Михайловской улице. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал правоохранителям об электронном письме с угрозой.

В письме от анонима, пришедшем на электронную почту отеля, говорилось о заминировании помещения отеля. Неизвестные требовали выдачи некоего "военного преступника Яцелюка В.В." правоохранительным органам!.

Полиция осмотрела здание после эвакуации 152 посетителей и сотрудников, никаких опасных предметов и веществ в отеле не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее мы писали, что полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины на улице Декабристов.

Фото: Piter.TV