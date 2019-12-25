В четверг в Петербурге потеплеет до +7

Ночью выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Днем осадки продолжатся.

В четверг, 26 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Грядущей ночью в городе выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Днем осадки продолжатся. Ночью столбики термометров покажут -1…+1 градус. К утру они поднимутся до +3…+5 градусов. Днем потеплеет до +5…+7 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 2-4 м/с. На дорогах возможна сложная обстановка в связи с дождем и мокрым снегом. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

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