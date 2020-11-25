Группа "Би-2" презентовала клип "Бог проклятых"

Композиция вошла в новый альбом, релиз которого состоится в 2021 году.

Группа "Би-2" выпустила клип на песню "Бог проклятых". Ролик появился на YouTube-канале музыкального коллектива.

"Би-2" решили сделать клип в духе Квентина Тарантино. Музыкальное видео длиной три минуты представляет собой короткометражку, снятую в стиле готических романов. Клип имеет мощный сюжет и концовку. Шура из "Би-2" уверен, что если бы Тарантино снимал "Отверженных", то они выглядели бы именно так.

Автором клипа стал петербургский сценарист, продюсер и режиссер-постановщик Владимир Беседин. Песня "Бог проклятых" вошла в новый альбом группы "Би-2", релиз которого состоится в 2021 году.

Ранее мы писали, что клип Егора Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров.

Видео: YouTube / Би-2