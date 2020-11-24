Клип Егора Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров

В ролике музыканты показали, как якобы будет выглядеть 2021 год.

Видеоклип Егора Крида и Моргенштерна на трек "Веселая песня" собрал более 4,6 млн просмотров за сутки.

В описании к видеоролику говорится, что Моргенштерн уже не верил, что клип когда-нибудь выйдет. Однако Крид заявил, что если есть грустная песня, то и веселая песня быть просто обязана.

В ролике музыканты показали якобы "реальные кадры из будущего 2021 года". Они считают, что человечество ждет апокалипсис: города превратятся в руины, а небо затянут черные тучи.

"Если вдруг нас не станет – наша музыка все равно останется! Приятного просмотра!" – заявили исполнители поклонникам.

Пользователи интернета по достоинству оценили клип. Многие отметили качественные спецэффекты и оригинальную идею.

Режиссером клипа стал Александр Романов. Трек "Веселая песня" вошла в третий студийный альбом Егора Крида под названием "58". Релиз пластинки состоится в апреле 2021 года.

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Видео: YouTube / Егор Крид