Утверждена адресная работа стоянки экомобилей в городе.

Петербуржцам рассказали, куда сдавать опасные отходы во время праздников. Об этом 5 января рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. В комитете отметили, что завтра, 6 января экомобили для приема опасных отходов будут дежурить по 24 адресам в семи районах города – Приморском, Невском, Московском, Кировском, Колпинском, Калининском и Выборгском.

Кроме того, представители комитета утвердили адресную программу стоянки экомобилей на 2021 год. Дежурство машин не изменяется с наступлением праздников, отходы можно сдать и в эти дни.

К отходам повышенного класса опасности относятся лампы, отработанные батарейки и ртутные термометры. Эти отходы нельзя утилизировать с обычным мусором. Экомобили отвозят эти отходы на лицензированное предприятие по их переработке.

Полный список адресов и времени стоянки экомобилей – по ссылке.

В 2020 году мы готовили специальные материалы о том, где в Петербурге сдать упаковку тетрапак и аналоги на переработку, а также сдать пластик с маркировкой 6 (PS) и пенопласт на переработку.

Фото: Piter.tv