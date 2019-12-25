Где в Петербурге сдать пластик с маркировкой 6 (PS) и пенопласт

Piter.TV составил скромный, но надежный список точек, где принимают для грамотной утилизации предметы из твердого и вспененного полистирола.

Piter.TV продолжает искать в городе места, где можно сдать на правильную переработку то или иное сырье. В этот раз мы составили список точек, где принимают для грамотной утилизации предметы из полистирола – твердого и вспененного пластика с маркировкой 6 (PS или ПС).

PS или ПС – полистирол, один из конечных продуктов переработки нефти и природного газа. Полистирол удобен в производстве, но считается одним из самых проблемных пластиков, поскольку переработчики неохотно берут его в дело. Твердые предметы из полистирола зачастую схожи с вещами, сделанными из полипропилена (пластик с маркировкой 5), однако эти пластики перерабатываются совершенно по-разному. Поэтому если в партию готовящейся к переработке "шестерки" попадет "пятерка" или наоборот, то чужой пластик испортит всю эту партию. Совсем немногие переработчики готовы рисковать качеством продукции из вторсырья и даже оборудованием, которое может пострадать из-за "засланных казачков".

Но прежде всего вернемся к полистиролу и тому, что из него изготавливают. Шестерку в треугольнике чаще всего можно заметить на пищевых контейнерах (они довольно ломкие и громко хрустят), одноразовых приборах и тарелках, стаканчиках от йогурта или сметаны, а также на крышках "с носиком" для кофе с собой и упаковках для компакт-дисков. Кроме того, полистирол бывает вспененным, из такого материала делают скрипучие контейнеры для яиц, подложки для мяса и овощей и пенопласт. Как мы уже упомянули, "шестерку" не особенно жалуют переработчики, потому и мест, где принимается твердый и вспененный полистирол, в Петербурге не так много.

Пункт приема редких пластиков на Софийской

Здесь на переработку принимается любая твердая "шестерка" и белый упаковочный пенопласт. Подложки и лотки из вспененного полистирола в пункте на Софийской не возьмут. Пластик в пункте дробят и превращают в гранулы самостоятельно, а пенопласт отправляется к переработчику ООО "Гала".

Пункт приема пластиков находится в поселке Петро-Славянка, на улице Софийская, 125 корпус 4. Добраться до него можно только своим ходом.

Городские и районные акции по раздельному сбору мусора

На акции "Раздельный Сбор", по традиции проходящих раз в месяц во всех районах Петербурга, из всего ассортимента полистилоровых предметов примут только пенопласт. Все собранное отправится к переработчикам ООО "Гала" и ООО "Хабико Рециклинг", многолетним партнерам акции.

Охотнее берут на переработку чистый твердый полистирол и вспененные подложки на районных акциях "Зеленый сбор. Академическая" и "Сдавать и не сдаваться!". Стаканчики и контейнеры после сбора уезжают в пункт на Софийской или в компанию "ЮВИ СПб", а подложки и пенопласт – к посреднику "Плитполимер" в Аннино. О нем мы расскажем позже.

Организаторы "Сдавать и не сдаваться" посетовали, что из восьми грузовых машин, приехавших забирать вторсырье на недавней февральской акции, четыре были переполнены подложками, пенопластом и полистироловыми предметами. Эти фракции в дальнейшем почти не окупаются, в отличие от полезного стекла или, например, макулатуры, которые отлично превращаются в новые вещи. Организаторы призвали уменьшать количество покупаемых предметов из "шестерки". В ходе мартовской акции волонтеры "Раздельного Сбора" подсчитали, что петербуржцы принесли на переработку порядка 133 мешков пенопласта, каждый – не менее 200 литров. За январь и февраль оказалось собрано еще 215 мешков.

Прим.: Акции временно неактивны из-за пандемии коронавируса.

Городские экотакси

В "Экотакси.спб" огромный перечень принимаемого у горожан сырья, в нем есть и полистирол. Водители могут забрать предметы из твердого пластики, яичные лотки и пенопласт, но не примут вспененные подложки из-под мяса. Накопленную твердую "шестерку" впоследствии отвозят в организацию "Утиль", о которой мы упомянем позже, а пенопласт – в пункт приема редких пластиков на Софийской.

"Забиратор" – еще один городской экомобиль от организации Recover Green, который вывезет накопленное в квартирах сырье. В списке принимаемых в фракций у "Забиратора" значится и пластик с маркировкой 6. Собранный с петербуржцев полистирол отправляется на переработку на предприятие "ХимПолимер" в городе Кировске в Ленобласти.

В Курортном районе Петербурге работает еще и "ЗаливМобиль", который тоже вывезет из квартир и домов горожан любой полистирол, обычный и вспененный. После сбора сырье отправится прямиком на станцию раздельного сбора в экопространстве "Зеленый Лещ", о нем мы расскажем в следующем пункте.

Вывоз вторсырья для Кировского, Московского и Красносельского районов совсем недавно предложил и завод "Плитполимер" в поселке Аннино. В числе различных видов сырья завод принимает твердые полистироловые предметы, а также вспененные подложки без перфорации. Сам "Плитполимер" не занимается переработкой "шестерки" и перевозит собранное трем переработчикам. Их имена нам остались неизвестны.

Не все переработчики хотят быть открыты для всех по разным причинам. рассказал Piter.TV руководитель предприятия Анатолий Пынин.

Станция раздельного сбора "Зеленый Лещ"

Множество контейнеров для сбора различного сырья также живет в Курортном районе Петербурга. С января в "Зеленом леще" принимают на переработку, в том числе, и полистирол разных видов. Не получится сдать на станции только пенопласт. О том, куда направляется все собранное дальше, Piter.TV пообещали ответить в скором времени. Мы добавим информацию в материал, как только ее получим.

Экопространство расположилось в поселке Песочное, на 21 км Приморского шоссе. Это кольцо автобуса №213 и маршрутки №305. На самом въезде в поселок находится "Зеленый Лещ" – стеклянная дверь за рыбным магазином. Из-за пандемии пункт открыт только по субботам с 11 до 17 часов.

Стационарные пункты организации "Утиль"

В двух стационарных пунктах коммерческой организации, которая работает только как сборщик сырья, принимают лишь твердый пластик, подложки и пенопласт сюда сдать не получится. В "Утиле" отметили, что у населения возьмут только контейнеры и стаканы из пластика-"шестерки", одноразовым приборам и кофейным крышечкам здесь не рады. Накопленное сырье, в том числе, и полистирол, "Утиль" передает своему покупателю, некоему заводу по переработке пластика. Уточнить название предприятия Piter.TV не удалось – в "Утиле" не ответили на наши звонки.

Пункты приема находятся на Минеральной улице, 13Ш, и на проспекте Тореза, 102 корпус 4.

Где и как перерабатывают твердый и вспененный полистирол?

В "ХимПолимере" в Ленобласти полистирол превращается во вторичные гранулы, пригодные для дальнейшего изготовления бытовых и строительных предметов. Превращают "шестерку" в полезные гранулы и на петербургском предприятии "Втор-Пласт" на Волхонском шоссе. Городские ООО "Гала" и ООО "Хабико Рециклинг" дают вторую жизнь пенопласту – из него получается утеплитель, используемый в строительстве. "Хабико" работает также и с твердым полистиролом, традиционно превращающийся в гранулы.

Упомянутое нами ООО "ЮВИ СПб" не перерабатывает полистирол, однако является крупным продавцом этого сырья на рынке вторичных ресурсов.

Как подготовить предметы из полистирола к переработке?

Контейнеры, стаканчики и прочие твердые вещи нужно тщательно отмыть от остатков пищи и напитков, очистить их от этикеток и наклеек и высушить. Чтобы сэкономить место при передаче пластика на переработку, можно вставить стаканчики от кисломолочных продуктов один в другой, матрешкой, или же смять.

С подложками дело обстоит сложнее. Сразу предупредим о том, что подложки из-под мяса, чаще всего снабженные перфорацией, переработке не подлежат – вспененный материал с дырочками хорошо впитывает жидкость, а значит мясной сок и кровь будет невозможно вымыть из лотка. Остатки этих жидкостей внутри подложки обязательно начнут гнить и испускать вонь, поэтому могут запросто испортить партию чистых лотков. Овощные гладкие подложки чаще всего остаются чистыми, при легких загрязнениях их можно отмыть и тщательно высушить. Перфорированные лотки, в которых долго лежали сгнившие или потекшие овощи и фрукты придется отправить в мусорку вместе с мясными подложками – остатки соков рано или поздно также начнут гнить и станут отличной площадкой для паразитов.

Накопленные яичные лотки из полистирола достаточно раскрыть и сложить друг в друга, чтобы сэкономить место, желательно удалить с них наклейки. Упаковочный пенопласт следует очистить от каких-либо наклеек и сильно загрязненных кусков.

Ранее мы подробно рассказывали, где в Петербурге сдать батарейки на переработку.

Фото: коллаж – Евгений Рыбкин / Piter.TV

Экостанция "Зелёный Лещ" и JL; Вторичная переработка редких и сложных пластиков / "ВКонтакте"; pixabay