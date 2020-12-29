Петербуржцам рассказали, к чему могут привести "погодные качели"

Температурные колебания могут стать причиной повышения нагрузки на системы отопления.

Главный инженер АО "Теплосеть Санкт-Петербург" Игорь Антонов рассказал, к чему могут привести так называемые "погодные качели". Об этом пишет пресс-служба организации.

По словам специалиста, при изменений погодных условий и температурных колебаниях в трубопроводах регулируется температура воды. Это может привести к повышения нагрузки на системы отопления.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 21 по 25 января температура воздуха в Петербурге будет колебаться от -12 до +3 градусов. 21 января специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербург" перешли на усиленный режим работы. Все оперативные бригады обеспечены дополнительной спецтехникой. Петербуржцев попросили избегать мест парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о таких случаях по телефону.

Ранее петербуржцев предупредили о надвигающемся снегопаде.

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