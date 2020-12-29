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Теплоэнергетики Петербурга перешли в усиленный режим работы из-за перепада температур
Сегодня, 11:46
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nastya960

Теплоэнергетики Петербурга перешли в усиленный режим работы из-за перепада температур

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С 21 по 25 января температура воздуха будет колебаться от -12 до +3 градусов.

Петербургские теплоэнергетики переходят в усиленный режим работы в связи с предстоящим повышением температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Перепады температур в городе приводят к повышенной нагрузке на системы отопления. Специалисты просят не приближаться петербуржцев близко к местам вытекания горячей воды и парения. О таких случаях стоит сообщать по телефону 112 и 004.

С 21 по 25 января температура воздуха будет колебаться от -12 до +3 градусов. На Петербург надвигается циклон "Кристоф".

Фото: Piter.tv

 

Теги: отопление, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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