Теплоэнергетики Петербурга перешли в усиленный режим работы из-за перепада температур

С 21 по 25 января температура воздуха будет колебаться от -12 до +3 градусов.

Петербургские теплоэнергетики переходят в усиленный режим работы в связи с предстоящим повышением температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Перепады температур в городе приводят к повышенной нагрузке на системы отопления. Специалисты просят не приближаться петербуржцев близко к местам вытекания горячей воды и парения. О таких случаях стоит сообщать по телефону 112 и 004.

С 21 по 25 января температура воздуха будет колебаться от -12 до +3 градусов. На Петербург надвигается циклон "Кристоф".

Фото: Piter.tv