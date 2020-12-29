Петербуржцев предупредили о надвигающемся снегопаде

Сильные осадки пройдут в городе на Неве вечером 21 января и продолжатся в начале ночи 22 января.

На Петербург надвигается сильный снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сильные осадки пройдут в Петербурге вечером 21 января и продолжатся в начале ночи 22 января. Спасатели рекомендуют горожанам отложить поездки по мегаполису и остаться дома. Находясь на улице, необходимо быть осторожнее из-за гололедицы.

Ранее мы писали, что на Петербург надвигается циклон "Кристоф".

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