Петербуржцев предупредили о надвигающемся снегопаде

На Петербург надвигается сильный снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Сильные осадки пройдут в Петербурге вечером 21 января и продолжатся в начале ночи 22 января. Спасатели рекомендуют горожанам отложить поездки по мегаполису и остаться дома. Находясь на улице, необходимо быть осторожнее из-за гололедицы.
Ранее мы писали, что на Петербург надвигается циклон "Кристоф".
Фото: pixabay.com
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