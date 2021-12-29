Петербуржцам напомнили об акции "Подвези врача"

Более 100 водителей стали волонтерами.

Жителям Петербурга напомнили об акции "Подвези врача". В комитете по благоустройству сообщили, что в проекте приняли участие свыше 100 автомобилистов.

Стать участником программы можно через чат-бот в Telegram. Водителей просят прислать фотографию водительских прав и номер телефона. В течение 24 часов добровольцев включат в базу. Позже владельцам машин станут доступны заявки по выбранным районам.

Ранее на Piter.tv: в Комздраве заявили, что количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих.

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