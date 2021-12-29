В Комздраве заявили, что количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих

В поликлиниках вновь будут проводить медосмотры маленьких пациентов.

В больницах сейчас находятся с 311 детей, у которых обнаружили COVID-19. Об этом сообщил председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец.

Количество выздоравливающих детей. в три раза выше, чем заболевающих коронавирусом. В связи с чем в поликлиниках вновь будут проводиться медосмотры малышей и подростков. Однако больницы Петербурга могут столкнуться с дефицитом детских вакцин.

Кампания по вакцинации подростков продолжается. За минувшие сутки в Петербурге от инфекции привились еще 163 подростка. Всего в городе компонент вакцины получили более 2,7 тыс. детей. Однако скоро больницы города могут столкнуться с нехваткой "Спутника М".

Фото: Piter.tv