Петербуржца в Таиланде покусали дикие макаки

В больнице на пострадавшую руку пришлось наложить 11 швов.

Отпуск петербуржца в тайской Паттайе прервался неприятным инцидентом: на экскурсии у древних храмов мужчину искусали дикие макаки. Об этом 11 марта пишет "Фонтанка".

По словам пострадавшего, обезьяна залезла в салон его машины и набросилась на руку мужчины, когда тот попытался отбиться от незваной гостьи сумкой. На руке петербуржца остались глубокие кровоточащие раны. В больнице на рану наложили 11 швов, а мужчине сделали уколы от столбняка и бешенства. Похожий курс пострадавшего порекомендовали сделать и по приезде домой.

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