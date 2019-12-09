Видео: стадо кабанов украло улов рыбаков в Ленобласти

Рыбаки не назвали своё место ловли, чтобы на кабанов не пришли охотиться.

В Ленобласти к рыбакам вышло стадо кабанов, которые, судя по всему, были голодные. Дикие животные совершенно не боялись людей, некоторые даже смогли украсть из-под носа рыбаков пойманную рыбу. Видео опубликовали в группе "Рыбалка в СПб".

Здесь даже кабаны рыбачат, – шутят любители подводной охоты

В основном, в стаде были маленькие поросята, во главе – мама-кабаниха. Животные подходили к людям прямо вплотную. Однако, рыбаки не назвали своё место ловли, чтобы на кабанов не пришли охотиться.

Видео из Китая: дикий 143-киллограмовый кабан ворвался в караоке и распугал посетителей.

Видео: ВК/ Рыбалка в СПб.