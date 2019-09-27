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Видео из Китая: дикий 143-киллограмовый кабан ворвался в караоке и распугал посетителей

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Сотрудники заведения смогли запереть кабана в комнате и вызвали полицию.

В китайском городе Шуанъяшань, провинция Хэйлунцзян, 143-килограммовый кабан устроил погром в караоке-клубе. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Дикий зверь ворвался в заведение и распугал посетителей. С разбегу он бросился на барную стойку и сломал ее. На видеозаписи видно, как кабан носится по клубу и пугает людей. Сотрудники заведения смогли запереть кабана в комнате и вызвали полицию.  Прибывшие полицейские застрелили животное.

В Китае насчитывается 33,5 миллиона диких кабанов. Вес взрослого кабана обычно не превышает 100 килограммов, однако может достигать и 150-200 килограммов.

Видео из Гонконга: Дикий кабан набросился на женщину в метро.

Видео: YouTube/ Pear Video

Теги: дикое животное, кабан, китай
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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