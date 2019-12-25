Петербуржца, устроившего на ЗСД гонки с полицией, заключили под стражу

Мужчина сел за руль пьяным и остановился только после выстрелов по колесам.

Московский районный суд Петербурга заключил под стражу нерадивого автомобилиста, который вынудил полицейских гнаться за ним в течение часа. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, Алексея Исакова подозревают в нарушении ПДД, мужчина проведет под арестом остаток августа и половину сентября.

Вынужденная гонка произошла ночью 17-го августа, когда инспекторы заметили иномарку-нарушителя на углу Благодатной улицы и Московского проспекта. При виде полицейских водитель только прибавил скорость, пытаясь скрыться, и игнорировал требования остановиться. Задержать нарушителя на ЗСД удалось спустя почти час с помощью выстрелов по колесам иномарки, автомобилист оказался пьян и, к тому же, лишен водительских прав.

Ранее мы рассказывали, что молодой человек погиб после столкновения с грузовиком на улице Седова.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области