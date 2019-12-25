Полицейские задержали спустя час подозрительного водителя на "БМВ"

Как оказалось, причины скрываться от правоохранителей у мужчины действительно были.

Полицейские задержали водителя "БМВ" спустя час после погони. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ночью 17-го августа на углу Московского проспекта и Благодатной улицы инспекторами была замечена иномарка. Увидев сотрудников полиции, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Требования остановиться мужчина игнорировал и нарушал ПДД. Чтобы задержать нарушителя, инспекторам пришлось сделать несколько выстрелов в воздух и по колесам автомобиля. Никто не пострадал.

Гонщика настигли на 3-м км ЗСД. Им оказался 37-летний гражданин. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции. Как выяснилось, ранее мужчину лишили права управлять транспортным средством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина под наркотиками наехал на инспектора ДПС в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области