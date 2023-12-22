В Ленобласти полицейские в ходе погони с применением оружия задержали нетрезвого 18-летнего водителя

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других автомобилистов.

В Ленинградской области полицейские в ходе погони с применением оружия задержали нетрезвого водителя. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербурге и Ленинградской области.

В поселке Саперное Приозерского района 16 марта в 02:58 инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль "ВАЗ-21099", однако водитель попытался скрыться. Полицейскими было организованно преследование.

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других автомобилистов. Для остановки транспортного средства было принято решение о применении табельного оружия. В результате на 4 километре автодороги "Саперное – Мельниково – Кузнечное" автомобиль удалось остановить.

Водитель "ВАЗ" задержан. Им оказался 18-летний житель Челябинской области. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения. Автомобилист привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения; за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; за управление транспортным средством при наличии неисправностей; также за невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее в Приозерске был задержан нетрезвый водитель, травмировавший сотрудника ГИБДД.

Видео: МВД