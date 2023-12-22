В Приозерске задержан нетрезвый водитель, травмировавший сотрудника ГИБДД

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Полицейскими задержан нетрезвый водитель, травмировавший сотрудника при попытке уйти от погони. Инцидент произошел в Приозерске, сообщили в МВД.

В ночь на 11 марта у дома 17 по улице Ленина инспекторы ГИБДД попытались остановить BMW-318. Водитель иномарки требование об остановке проигнорировал и попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование. Уже через несколько минут у железнодорожной станции "Громово" полицейским удалось блокировать иномарку. В момент проверки документов водитель резко начал движение, зажав стеклом руку инспектора ДПС. После того, как полицейский высвободил зажатую руку, нарушитель продолжил движение и скрылся с места происшествия.

Повторно догнать и задержать злоумышленника полицейским удалось в течение часа. За рулем был 34-летний житель Приозерска. Согласно результатам освидетельствования, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

С множественными ушибами и ссадинами полицейский обратился в больницу, откуда после оказания необходимой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

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Фото: Piter.tv