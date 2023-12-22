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Иномарка BMW сбила маленького пешехода во Всеволожске
Сегодня, 11:10
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Иномарка BMW сбила маленького пешехода во Всеволожске

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Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Во Всеволожске в ДТП пострадал ребенок. Инцидент произошел 6 марта на улице Малиновского у дома № 8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Водитель иномарки "Опель" при повороте во двор не уступил дорогу другому водителю и врезался с легковушкой BMW, за рулем которого находился 23-летний молодой человек. От удара немецкая иномарка отлетела в ограждение и на переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в сопровождении мамы 4-летнего малыша.

В результате ДТП пострадал ребенок. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицией проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv

 

 

 

 

 

Теги: bmw, всеволожск, иномарка, сбила маленького пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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