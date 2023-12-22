Иномарка BMW сбила маленького пешехода во Всеволожске

Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Во Всеволожске в ДТП пострадал ребенок. Инцидент произошел 6 марта на улице Малиновского у дома № 8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель иномарки "Опель" при повороте во двор не уступил дорогу другому водителю и врезался с легковушкой BMW, за рулем которого находился 23-летний молодой человек. От удара немецкая иномарка отлетела в ограждение и на переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в сопровождении мамы 4-летнего малыша.

В результате ДТП пострадал ребенок. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицией проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv