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Молодой человек погиб после столкновения с грузовиком на улице Седова

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Грузовик стоял на крайней правой полосе и не двигался.

Утром 18-го августа в Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, авария произошла около 8 утра на улице Седова у дома №53. Водитель "Фольгсвагена" 1993-го года рождения врезался в стоящий у правого края проезжей части грузовик. Водитель легковушки скончался от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Мурманском шоссе пострадали женщина и девочка. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: грузовик, смертельно дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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