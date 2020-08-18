Молодой человек погиб после столкновения с грузовиком на улице Седова

Утром 18-го августа в Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.
По предварительной информации, авария произошла около 8 утра на улице Седова у дома №53. Водитель "Фольгсвагена" 1993-го года рождения врезался в стоящий у правого края проезжей части грузовик. Водитель легковушки скончался от полученных травм.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Мурманском шоссе пострадали женщина и девочка.
Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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