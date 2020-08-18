В ДТП на Мурманском шоссе пострадали женщина и девочка

Пострадавших отпустили на абмулаторное лечение после осмотра.

Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на трассе "Кола". Авария произошла вечером 17-го августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По предварительной информации, автомобиль "Ивеко" при перестроении не предоставил преимущество и столкнулся с "Ладой". Обе машины вылетели на полосы встречного движения. В результате ДТП пострадала водитель "Лады" 1973-го года рождения и пассажир — 2017-го года рождения. Ребенок находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве.

После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK