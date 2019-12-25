На улице Шаврова произошло ДТП

Рейсовый автобус сбил велосипедиста.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 17 августа около 17:15 на улице Шаврова у дома №22 произошло ДТП.

Вне зоны пешеходного перехода 51-летний водитель рейсового автобуса МАЗ сбил велосипедиста, двигавшегося по тротуару и съехавшего на проезжую часть. 22-летний велосипедист госпитализирован в тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Богатырском проспекте сбили велосипедиста.

Фото: Piter.TV