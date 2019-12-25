На Богатырском проспекте сбили велосипедиста

Мужчина в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 17 августа около 18:10 у дома №31 на Богатырском проспекте произошло ДТП.

Водитель 26 лет, поворачивая налево на регулируемом перекрестке сбил велосипедиста 33 лет, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В результате аварии мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.TV