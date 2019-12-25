Петербуржец получил условный срок за продажу поддельных насосов для фрегатов

26 штук поддельного товара обошлись почти в 18 миллионов рублей.

В понедельник, 17 августа, Кировский районный суд города вынес приговор предпринимателю Игорю Родькину, экс-гендиректору АО "ЛГМ".

"Северная верфь" закупила 26 насосов с дешевыми электродвигателями неустановленного производителя, помимо прочего документы оказались фиктивными (якобы производитель "Уралэлектромаш"). Покупка обошлась в 17,7 миллионов рублей. Точно так же Родькин похитил 22,1 млн рублей, поставив 13 насосов на корветы. Бизнесмен получил еще 525 тысяч рублей от неустановленного лица.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Также подсудимый заплатит 525 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV