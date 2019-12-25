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Петербуржца, подозреваемого в организации финансовой пирамиды, заключили под стражу
Сегодня, 9:08
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Петербуржца, подозреваемого в организации финансовой пирамиды, заключили под стражу

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Мужчина отказался давать показания.

Смольнинский районный суд заключил под стражу Алексей Бескоровайного. Он подозревается в мошенничестве. Об этом 17 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, с 2015 по 2022 год мужчина вместе с другими фигурантами, в том числе из руководителей и сотрудников КПО "Юнион Финанс" объединились в ОПГ для мошеннических действий. Они совершали их под видом получения и последующего инвестирования паевых взносов в КПО. Они убеждали граждан стать пайщиками в кооперативе и заключить соглашение о добровольном внесении паевого взноса. Гражданам обещали доход в размере от 12,62% до 18%, но на самом деле деньги не собирались возвращать.

В общей сложности злоумышленники получили не менее 18,5 млн рублей, деньгами распорядились по своему усмотрению. 

Бескоровайный не призвал свою вину и отказался давать показания. Просил домашний арест, одна суд постановил заключить его под стражу до 14-го мая 2022 года. 

Ранее Piter.tv показал кадры с задержания предполагаемых участников финансовой пирамиды.

Фото: Piter.tv

Теги: подозреваемый, суд, финансовая пирамида
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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