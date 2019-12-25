Петербуржца, пикетирующего из-за мусорного полигона, оштрафовали

Мужчина вышел на пикет 2 декабря 2019 года.

В среду, 29 июля, стало известно, что петербуржца, который вышел на пикет в декабре минувшего года, оштрафовали на десять тысяч рублей.

Суд установил, что двое мужчин провели у здания полпредства по Северо-Западному федеральному округу несогласованное публичное мероприятие в форме пикетирования: петербуржцы решили установить у входа орла, которого изготовили из бытового мусора и проволоки. Суд счел это средством наглядной агитации. Таким образом мужчины хотели привлечь внимание к ситуации в Архангельской области на станции Шиес.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили за покушение на мошенничество в 10 млн рублей.

Фото: Piter.TV