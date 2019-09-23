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В Архангельской области состоялась серия митингов против строительства "Шиеса"

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Самый многочисленный митинг прошел в Архангельске.

22 сентября в Архангельской области прошла серия митингов против строительства мусорного полигона "Шиес". Согласованные митинги прошли в 12 населенных пунктах.

В едином дне протеста приняли участие жители Архангельска, Каргополя, Коноша, Коряжмы, Котласа, Лены, Онеги, Савинского и др. В Няндоме власти отказались согласовывать акцию, в связи с чем организаторам пришлось ее отменить

Самый масштабный митинг прошел в Архангельске. На площади Терехина на митинг пришли 2 тыс. человек. Полигон "Шиес" будет принимать мусорные отходы из Москвы. Напомним, ранее противники свалки записали видеообращение к президенту.

Видео: YouTube / Алексей Вепрев

Теги: акции протеста, шиес, экология
Категории: Тема дня,

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