Мужчина избил до полусмерти соседа на балконе дома на Наставников

Потерпевшего увезли в больницу с подкапсульным разрывом селезенки и закрытым переломом ребер.

В субботу, 4 июля, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о драке двух соседей на балконе дома №14/1 по проспекту Наставников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Стражи порядка задержали мужчину 1978 года рождения. Выяснилось, что он во время конфликта руками избил своего соседа. Все произошло на общем балконе на 12 этаже.

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали подкапсульный разрыв селезенки и закрытый перелом ребер.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент ведется расследование. Полицейские устанавливают причины произошедшего.

Ранее мы писали, что мужчина избил и выбросил на трассу знакомого в Ленобласти.

Фото: Piter.TV