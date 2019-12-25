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Мужчина избил и выбросил на трассу знакомого в Ленобласти
Сегодня, 10:32
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Alena_Zinovieva

Мужчина избил и выбросил на трассу знакомого в Ленобласти

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Злоумышленник уехал с места преступления на автомобиле потерпевшего.

В субботу, 4 июля, в полицию Ленобласти поступила телефонограмма  из больницы города Всеволожска. Медики рассказали о госпитализации мужчины с открытой раной шеи. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Около 04:00 на 43-м километре автодороги А-181 "Южное полукольцо", около деревни Матокса 32-летний мужчина, находясь за рулем Mercedes-Benz GL-Class GL 500, неизвестным предметом нанес телесные повреждения потерпевшему. После этого владелец авто вышел из машины, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Потерпевшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что у бизнесмена из Карелии угнали Mercedes за 5,2 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: избиение, кража автомобиля, угон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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