Мужчина избил и выбросил на трассу знакомого в Ленобласти

Злоумышленник уехал с места преступления на автомобиле потерпевшего.

В субботу, 4 июля, в полицию Ленобласти поступила телефонограмма из больницы города Всеволожска. Медики рассказали о госпитализации мужчины с открытой раной шеи. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Около 04:00 на 43-м километре автодороги А-181 "Южное полукольцо", около деревни Матокса 32-летний мужчина, находясь за рулем Mercedes-Benz GL-Class GL 500, неизвестным предметом нанес телесные повреждения потерпевшему. После этого владелец авто вышел из машины, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Потерпевшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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