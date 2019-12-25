У бизнесмена из Карелии угнали Mercedes за 5,2 млн рублей

Злоумышленник, вероятно, попал на камеры видеонаблюдения.

В воскресенье, 5 июля, в полицию Петербурга обратился индивидуальный предприниматель из Карелии и заявил об угоне своего автомобиля марки Mercedes S500. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, машина была припаркована возле дома №20 на улице Адмирала Черокова. Иномарку угнали в период с 4 июля с 16:30 по 5 июля 12:30. Сумма ущерба оценивается в 5,2 млн рублей.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Злоумышленник мог попасть на камеры видеонаблюдения, записи уже изъяли. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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