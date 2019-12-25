Петербуржца, из-за которого мужчина упал с 12 этажа и разбился, арестовали

Он несколько раз ударил своего оппонента с такой силой, что тот спиной разбил стекло и упал вниз.

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу Ростислава Кашубу, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что вечером 12 декабря в коммуналке на улице Металлургов в Колпино мужчины поссорились. В ходе конфликта Кашуба руками нанес несколько ударов по лицу своего оппонента. Удары были такой силы, что потерпевший спиной разбил стекло и упал вниз с 12 этажа. От полученных травм мужчина скончался.

Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшему, Кашуба скрылся с места происшествия. На петербуржца завели уголовное дело по статье "Убийство". На суде он свою вину не признал и просил оставить его под домашним арестом. Однако суд арестовал его до 12 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, что в Колпино мужчина отправится в колонию на 8,5 лет за убийство знакомого кувалдой.

Фото: Piter.TV