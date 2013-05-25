В Колпино мужчина отправится в колонию на 8,5 лет за убийство знакомого кувалдой

Обвиняемый вину признал и рассказал, что конфликт произошел, так как знакомый предложил ему интимную близость, а также потом угрожал его близкому человеку.

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в убийстве знакомого с помощью кувалды, металлического ключа и огнетушителя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что 7 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении шиномонтажа с помощью двух свинцовых кувалд, огнетушителя и металлического ключа для ремонта дисков, нанес знакомому не менее 21 удара в область головы, а также не менее четырех ударов в область груди. Смерть наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый вину признал и рассказал, что конфликт произошел, так как знакомый предложил ему интимную близость, а также потом угрожал его близкому человеку. Поэтому он нанес один удар ключом для правки дисков, после этого ничего не помнит, а когда очнулся, то увидел сотрудников полиции. Обвиняемый не отрицает, что смерть знакомого наступила от его действий, но считает, что поведение потерпевшего было аморальным. В содеянном раскаивается.

Судом было установлено, что мужчина вину признал, работал, положительно характеризуется по месту работы, на иждивении имеет двоих детей, гражданскую супругу и мать, которым оказывал материальную помощь.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии строгого режима, также взыскал в пользу потерпевшей миллион рублей.

Ранее в Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 14 лет назад.

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