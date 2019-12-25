В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 14 лет назад

Подозреваемый по делу оказался 51-летний житель Колпино.

В Колпинском районе Петербурга задержан 51-летний мужчина, работающий охранником КАС "Зенит". Его подозревают в убийстве, совершенном более 14 лет назад. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление было совершено еще в начале 2007 года. Житель поселка Металлострой заявил о пропаже 21-летней жены. В декабре 2008 года было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В декабре текущего года, спустя 14 лет, подозреваемого задержали. Мужчина изобличен в том, что 19 января 2007 года в деревне Аннолово Тосненского района Ленобласти в ходе конфликта на почве ревности ударил девушку несколько раз молотком в область головы. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый вывез труп в лес вблизи поселка Лисино-Корпус и закопал. Скелетированные останки женщины нашли на указанном им месте.

Ранее по подозрению в убийстве 28-летней давности в Петербурге задержали еще троих.

Фото: Piter.TV