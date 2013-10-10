По подозрению в убийстве 28-летней давности в Петербурге задержали еще троих

Один из задержанных - экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба.

Накануне, 7 декабря, в Петербурге правоохранители и следователи ГСУ СК РФ по городу задержали четырёх человек, которых подозревают в убийстве летом 1993 года. Один из задержанных - экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба. Об этом сообщили в пресс-службе служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Во вторник, 30 ноября, полицейские провели серию обысков у фигурантов дела о двойном убийстве. Согласно версии следствия, на улице Фрунзе 16 августа 1993 года у дома 16 произошло убийство. Мужчина 26-ти лет приехал во двор дома на "Мицубиси", в салоне машины были местные жители 24 и 25 лет.

Как сообщили в МВД, когда пассажиры вышли из автомобиля, неустановленные мужчины, находясь в кустах сквера по указанному адресу, расстреляли своих жертв. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Отмечается, что водитель иномарки не пострадал, на следующей день было возбуждено дело о двойном убийстве. Правоохранители искали подозреваемых 28 лет.

В полиции добавили, что получили оперативную информацию о причастности 5 граждан в возрасте от 51 года до 63 лет к этому жестокому преступлению.

Ранее полиция задержала мужчину, обвиняемого в убийстве 24-летней давности.

Фото: Piter.tv

