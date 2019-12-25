Полиция задержала мужчину, обвиняемого в убийстве 24-летней давности

Накануне в Воронежской области нашли 58-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 24 года назад. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
В мае 1997 года в квартире дома №7 по улице Заречная в поселке Рощино (Выборгский район, Ленобласть) мужчина вместе со своим знакомым умышленно нанес не менее трех ударов тупым предметом по голове гражданину, после чего задушил потерпевшего веревкой. Обвиняемый доставлен в отдел полиции, после чего его передадут в следственный отдел по городу Выборгу.
Ранее мы писали, что на Брянцева мужчина убил сожительницу ножом во время обоюдной драки.
Фото: Piter.TV
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