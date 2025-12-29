В Иркутске нашли убитыми двух дошкольников, задержана мать

В квартире оперативники нашли тела детей трех и пяти лет.

В Иркутске нашли убитыми двух дошкольников. Соответствующими данными с общественностью поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. СПециалисты из надзорного ведомства пояснили, что речь идет о детях трех и пяти лет. Их тела находились в квартире. По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших. По признакам преступления ведется уголовное дело по пунктам "а" и в" части 2 статьи 105 УК РФ. С женщиной ведутся необходимые оперативные мероприятия. В рамках работы на место происшествия выезжала рабочая группа, следователи, криминалисты. Дополнительно назначены необходимые экспертизы.

Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в городе Иркутске обнаружены тела двоих детей 3 и 5 лет с признаками насильственной смерти. пресс-служба СК РФ по Иркутской области

Также следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ за халатность. Государственное обвинение даст правовую оценку работе представителей местной системы профилактики.

В Красноярском крае задержали министра строительства и ЖКХ.

Фото и видео: Следственный комитет по Иркутской области