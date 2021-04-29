Петербургу не хватает 500 участковых терапевтов

Также есть нехватка врачей общей практики и педиатров.

В Петербурге наметился кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала глава отдела по организации амбулаторной медпомощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

В городе не хватает 497 участковых терапевтов, 103 врачей общей практики и 97 участковых педиатров.

Что касается врачей узких специальностей, дефицит не так заметен. Но все равно в Петербурге нужны аллергологи, ревматологи и инфекционисты. К 2025 году планируется решить данную проблему и достигнуть укомплектованности в 95%.

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Фото: Piter.tv