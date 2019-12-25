Беглов наградил почетными грамотами медицинских работников

Вечером 29 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на концерте "Спасибо вам!", посвященном Дню работника скорой помощи. После приветственного слова глава города вручил врачам, медсестрам, фельдшерам и водителям скорой помощи почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ и губернатора. Об этом рассказали в Смольном.
"Вас не случайно называют ангелами – ведь вы спасаете жизни и здоровье людей. И вам за это огромное спасибо и низкий поклон", - заявил губернатор со сцены БКЗ "Октябрьский".
По словам Беглова, скорая была на передовой с первых дней пандемии. За год медики совершили 1,5 млн вызовов, каждый десятый пришелся на пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. В 2020 году парк скорой помощи Петербурга пополнился более чем на 70 машин.
Ранее медик назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи.
Фото: gov.spb.ru
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