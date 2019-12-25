Медик назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи

Он призвал следить за свои здоровьем и состоянием своих родственников.

Главный врач московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, рассказал в интервью "РИА Новости" при каких симптомах требуется срочно вызвать медиков.

По его словам, скорую помощь следует вызвать при боли в грудной клетке, животе, а также при внезапном появление повышенной потливости или головокружении. Плавунов также призвал внимательнее обращать внимание на здоровье своих родственников. По его мнению, иногда достаточно посмотреть на внешние признаки проявления недуга.

Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь – все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать. Николай Плавунов, главврач станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова

Главврач добавил, что москвичи чаще всего обращаются за помощью к медикам при различных травмах, заболеваниях органов дыхания и кровообращения.

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