Призера Олимпиады подозревают в наркоторговле.

Петербургскую спортсменку Светлану Варганову задержали в Индии. Ее подозревают в продаже наркотиков. Об этом сообщили в "Деловом Петербурге".

Олимпийского призера задержали в штате Гоа. В полицию доставили еще одну россиянку. По данным Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB), женщины работали в международной преступной организации. По версии полицейских, Варганова поставляла запрещенные вещества иностранцам. Кроме того, следователи считают, что спортсменка открыла кальянную в своем доме и распространяла там "товар".

У подозреваемых нашли наркотики, поддельные документы и деньги. Дело взяли на контроль дипломаты консульства России в Мумбаи.

Добавим, что Светлана Варганова – известная петербургская пловчиха. В 1980 году она стала серебряным призером на Олимпиаде, которая проходила в Москве.

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