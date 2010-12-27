Петербургскую подземку стали закрывать на проверку все реже и реже

Количество бесхозных вещей в метро снизилось в три раза.

29 марта на брифинге в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между "Сеной площадью" и "Технологическим институтом". Пострадавшим до сих пор оказывается всяческая поддержка. Между тем, после прогремевшего взрыва сотрудники метрополитена стали более серьезно относится к забытым на платформах вещах. Каждый житель города за последнее время успел услышать сообщения о том, что станция закрыта на вход и выход.

Помощник начальника Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Данке сообщил, что взрывотехники и сотрудники ОМОНа по сей день приезжают на вызовы в метро. Отмечается, что к каждому найденному пакету или брошенной коробке правоохранительные органы относятся, как к "потенциальной опасности" и так же внимательно их обследуют.

Спикер добавил, что метрополитен активно содействует в информировании пассажиров. Комиксы и голосовые сообщения тоже вносят свой вклад в сокращение закрытий станций подземки. Так, например, по информации Данке, число вызов начало заметно сокращаться. Если в феврале ОМОН приезжал на 60 вызовов, то за март их количество снизилось до 20.

Помощник начальника Росгвардии попросил петербургских водителей быть внимательнее и пропускать на дорогах служебные машины. На данный момент, время приезда ОМОНа составляет примерно 30 минут. Это означает, что найденный бесхозный предмет может стать причиной столпотворения в метро.

Ранее Piter.tv сообщал, что россияне собрали для жертв теракта 25 млн рублей.