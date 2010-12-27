"Прерванный полет": россияне собрали для жертв теракта 25 млн рублей

Деньги пошли на выплаты пострадавшим, оплату медицинских услуг и даже покрытие ипотечных кредитов.

За год после теракта в петербургском метро россияне пожертвали пострадавшим в этом ЧП более 25 млн рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной годовщине теракта 3 апреля, рассказал председатель благотворительной организации "Прерванный полет" Георгий Ефименко. Именно она вела системный сбор средств в пользу семей погибших и граждан, которые получили физический и моральный ущерб. Из этой суммы 2 200 00 рублей ушли на разовые выплаты для 18 пострадавших, ущерб здоровью которых не подтвердила официальная экспертиза. Оставшуюся часть средств благотворители распространяют до сих пор.

Сегодня эти деньги расходуются по мере необходимости. Деньги идут на реабилитацию пострадавших, на закупку протезов, косметических средств. Мы помогаем семьям погибших установить памятники на местах захоронения, такие выплаты, например, не предполагаются по закону. Оплачиваются сиделки, путевки на санаторно-курортное лечение. Георгий Ефименко, председатель благотворительной организации "Прерванный полет"

Кроме того, благотворители помогли оплатить ипотечные кредиты 4 семьям жертв теракта. На эти цели организация выделила 4 млн рублей. Ведется и юридическая консультация.

Мы помогаем людям, потому что многие не знают о своих правах. В высоких кабинетах они не всегда могут объяснить, что им нужно. Люди сидят в очередях, о них уже начинают забывать. Мы работаем так, чтобы все требования и пожелания были выполнены. Георгий Ефименко, председатель благотворительной организации "Прерванный полет"

Ранее мы писали, что в Петербурге отчитались по выплатам пострадавшим в теракте 3 апреля 2017