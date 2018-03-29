В Петербурге отчитались по выплатам пострадавшим в теракте 3 апреля 2017

Чиновники озвучили суммы, которые федеральный и региональный бюджет выделили на помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга рассказал о помощи жертвам теракта в городском метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года. Чиновники рассказали о всех выплатах, которые пострадавшие и родственники погибших получили из федерального и регионального бюджетов, а также со счетов благотворительных организаций. Всего на эти цели федералы потратили 35 000 000 рублей, а региональный бюджет выделил 47 500 000 рублей.

Сколько получили жертвы теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017?

Так, из федерального бюджета родственники 14 погибших получили по 1 018 000 рублей, 36 пострадавших с тяжелым и средним уровнем вреда здоровью получили по 400 000 рублей, а 31 пострадавший с легким уровнем вреда здоровью получил по 200 000 рублей. Региональный бюджет оплатил родным 15 погибших (на одного человека больше) по 1 000 000 рублей, "тяжелым и средним" пострадавшим по 500 000 рублей, 31 пострадавшему с легким вредом здоровья по 250 000 рублей.

Представители комитета отметили, что оказание материальной помощи и выплата единовременного пособия осуществлялась на основании решений "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Экспертами был установлен вред здоровью различной степени у 67 граждан, у 25 обратившихся пострадавших он не был установлен. 1 гражданин так и не обратился за медицинской помощью.

Всего в отчетах Комитета по социальной политике пострадавшими числятся 93 гражданина, 92 из них прошли судебно-медицинскую экспертизу. Еще один пострадавший по дополнительной медицинской экспертизе в ноябре получил дополнительные средства от федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

Отмечается, что "Петербургский метрополитен" оплатил компенсации 88 людям на сумму в 55 790 000 рублей. Помогла и благотворительная организация "Прерванный полет", оплатившая компенсации 25 постардавшим, которым не установили степень тяжести вреда здоровью. Правда, за помощью обратились не все: деньги получили 18 человек: (10 выплат по 150 000 рублей, и 6 выплат по 100 000 рублей и 2 выплаты по 50 000 рублей).



Всего, по данным МЧС, в теракте 3 апреля 2017 года пострадали 103 человека, 16 человек погибли.

Видео: Piter.TV