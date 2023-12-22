Петербургской "Новогодней почтой" воспользовались на ВДНХ более 11,5 тыс. раз

Филиал работал дольше петербургских – до 7 января.

С московского филиала "Новогодней почты" на ВДНХ, организованной "Петербургским дневником", отправили свыше 11,5 тыс. открыток. Об этом пишет газета 11 января.

Для Петербурга "Новогодняя почта" стала традиционной. В конце 2023 года она отработала на Дворцовой площади в третий раз. Кроме того, ящики стояли в кинотеатре "Аврора", Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса и больнице Святителя Луки. Петербуржцы и гости города воспользовались "Новогодней почтой" более 64 тыс. раз в период с 19 по 29 декабря.

19 декабря почта открылась и в Москве на ВДНХ. Инициатором выступил губернатор Александр Беглов. Филиал работал дольше петербургских – до 7 января.

Теперь у нас есть уникальный опыт организации "Новогодней почты" в другом городе, на сверхпопулярной площадке. Можно сказать, что наш проект вышел на федеральный уровень. Кирилл Смирнов, главред газеты "Петербургский дневник"

Ранее мы рассказывали о том, что экспозицию Петербурга на ВДНХ за посетили более 300 тыс. человек.

Фото: Смольный