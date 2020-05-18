"Новогодней почтой" на Дворцовой площади воспользовались более 64 тыс. раз

Почта работала с 19 по 29 декабря ежедневно с 17:00 до 21:00.

Через "Новогоднюю почту", которую организовала газета "Петербургский дневник", отправили более 64 тыс. открыток в разные регионы России. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 30 декабря.

Почта работала на Дворцовой площади с 19 по 29 декабря ежедневно с 17:00 до 21:00.

"Новогодняя почта" становится доброй традицией Санкт-Петербурга. Она работала уже третий год. Этот проект полюбился петербуржцам и нашим гостям. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Для сравнения, в 2021 году с "Новогодней почты" отправили свыше 20 тыс. открыток, а в прошлом – более 45 тыс. Их создавали дети в рамках конкурса по рисунку. Тематикой в 2023-м стали зимние виды спорта.

К проекту второй год подряд присоединяются медицинские работники и пациенты больницы Святителя Луки, где "Петербургский дневник" установил почтовый ящик. Кроме того, "Новогодняя почта" работала в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.

Ранее на Piter.TV: открытку из Петербурга через "Новогоднюю почту" отправила экс-глава МИД Австрии.

Фото: Piter.TV